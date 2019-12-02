محافظ النجف يوجه نداء استغاثة الى بغداد ويحذر من حلول

2019/12/02 | 00:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ النجف

وجه محافظ النجف، لؤي الياسري، الاحد، نداء استغاثة الى الحكومة المركزية في بغداد، فيما حذر من حلول...





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