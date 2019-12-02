2019/12/02 | 00:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سقط قتلى وجرحى من القوات الأمنية العراقية في وقت متأخر من مساء الأحد، بهجوم لتنظيم داعش قرب قضاء خانقين بمحافظة ديالى.وأبلغ مصدر امني شفق نيوز، أن جنديا عراقيا قتل وأصيب آخران بقصف بالهاونات على قرية في ناحية گولاله.واضاف أنه في وقت متزامن قتل عنصران من الحشد الشعبي وأصيب خمسة بانفجار عبوة ناسفة في ناحية نفط خانه قرب خانقين.واضاف أن عناصر داعش هاجمت أيضا مساء الأحد مواقع للجيش والحشد في أمام ويس والسعدية المحيطة بخانقين.وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى وجرحى بهجوم وقصف لداعش قرب خانقين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى وجرحى بهجوم وقصف لداعش قرب خانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).