2019/12/02 | 00:52 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل في بداية كانون الأول من كلّ عام يستذكر المسيحيّون في مدينة بغديدا شهداء الحرب العراقية الإيرانية في قدّاس خاص لهم وهذا القداس يكون في كنيسة مار يوحنا التي تحتوي على متحف خاص لهم في فناء الكنيسة التي بنيت فيها قاعة لشهداء بغديدي الذين سقطوا في حرب الخليج الأولى ( …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في يوم الشهيد العراقي، مسيحيّو بغديدا يستذكرون شهداء الحروب العراقية) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في يوم الشهيد العراقي، مسيحيّو بغديدا يستذكرون شهداء الحروب العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).