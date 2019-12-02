2019/12/02 | 01:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حرق القنصلية الايرانية للمرة الثانية في النجف خلال اسبوع بغداد -الموصل -النجف -الناصرية – عبدالحسين غزال وعامر طويريجي وافق مجلس النواب العراقي الأحد على استقالة حكومة عادل عبد المهدي، بعد نحو شهرين من موجة احتجاجات أسفرت عن مقتل أكثر من 420 شخصاً شارك آلاف العراقيين بمسيرات حداد على أرواحهم في محافظات عدة من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يبحث عن رئيس حكومة جديد ومسيرات الحداد تعم العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يبحث عن رئيس حكومة جديد ومسيرات الحداد تعم العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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