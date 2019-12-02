البرلمان‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬جديد ومسيرات‭ ‬الحداد‭ ‬تعم‭ ‬العراق

2019/12/02 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرق‭ ‬القنصلية‭ ‬الايرانية‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬النجف‭ ‬خلال‭ ‬اسبوع‭ ‬ بغداد‭ -‬الموصل‭ -‬النجف‭ -‬الناصرية‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬وعامر‭ ‬طويريجي‭ ‬ وافق‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬استقالة‭ ‬حكومة‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي،‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬شهرين‭ ‬من‭ ‬موجة‭ ‬احتجاجات‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬420‭ ‬شخصاً‭ ‬شارك‭ ‬آلاف‭ ‬العراقيين‭ ‬بمسيرات‭ ‬حداد‭ ‬على‭ ‬أرواحهم‭ ‬في‭ ‬محافظات‭ ‬عدة‭ ‬من‭ […]

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