أكذوبة المستقل

2019/12/02 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام الطبقة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬تدرس‭ ‬كيف‭ ‬تقلل‭ ‬مشاكلها‭ ‬الموروثة‭ ‬من‭ ‬عهد‭ ‬المعارضة‭ ‬،‭ ‬الواحدة‭ ‬تلو‭ ‬الأخرى،‭ ‬تحت‭ ‬تغطية‭ ‬باذخة‭ ‬وسخية‭ ‬لم‭ ‬ينلها‭ ‬أحد‭ ‬سابقاً‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬الدولي‭ ‬الامريكي‭ ‬،‭ ‬انتكست‭ ‬سنة‭ ‬بعد‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬ضيّق‭ ‬تشبه‭ ‬الجغرافيا‭ ‬الصغيرة‭ ‬المنبوذة‭ ‬من‭ ‬الملايين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ .‬ اليوم‭ ‬،‭ ‬هناك‭ […]

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