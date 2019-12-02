شرطة النجف تعلن حالة الانذار القصوى في المحافظة

2019/12/02 | 01:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - النجف

اعلنت شرطة محافظة النجف، امس الاحد، الدخول في حالة الانذار القصوى.

وقال المصدر في تصريح لـ"العهد نيوز"، إن "القوات الأمنية في محافظة النجف

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