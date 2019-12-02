الكشف عن تلوثات بايولوجية كبيرة اسفل نهري ديالى ودجلة

2019/12/02 | 01:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت الدراسات الفنية التي أجراها المركز الوطني لإدارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، على نوعية أسفل نهر ديالى بالتقائه بنهر دجلة، بوجود تلوث بايولوجي كبير، في المواقع المنتخبة.

وقال مصدر في وزارة الموارد المائية لـ"الغد برس" إن "الدراسة أجريت، وعلى الرغم من ارتفاع الكبير في التصاريف المائية خلال فترة الدراسة، بالمقارنة مع معدلاتها في السنوات السابقة، إلا أنها أثبتت وجود تلوثات بايولوجية كبيرة على كلا نهري ديالى ودجلة، سواء قبل لقاء كليهما أو بعده".

وأضاف، أن "نتائج الدراسة تدل على أن هنالك مشكلة دائمية في رمي مخلفات الصرف الصحي غير المعالجة في النهر، وما تطرحه محطة الرستمية من مياه عادمة غير معالجة، وبتصاريف عالية في النهر، بشكل مستمر، إضافة إلى ملوثات مدينة الطب ومحطة تصريف الكاظمية وشبكات مياه الأمطار".

وبين، أن "محطة الرستمية تستقبل كميات تفوق طاقاتها التصميمية، وتطرح المخلفات والمياه من دون معالجات تحتوي على ملوثات، أدت إلى تكون طبقة من الترسبات في قاع النهر، يمتد عمرها إلى عقود من الزمن".

وأفاد، أن "زيادة إطلاقات المياه، أدت إلى تخفيف تراكيز الملوثات الواردة من محطة الرستمية، وأثارت الإطلاقات، الفضلات المترسبة لسنوات طويلة وبكميات كبيرة، داخل نهر ديالى".

وأشار إلى أن "قيم الأملاح الملية الذائبة ( TDS) والتوصيل الكهربائي (EC) ودرجة التفاعل في نهري ديالى ودجلة، وكمية الأيونات الموجبة والسالبة، كانت ضمن الحدود المسموحة بها".

واختتم المصدر حديثه، بأن "الوزارة طالبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالإيعاز إلى الجهات المعنية، لأخذ الإجراءات المناسبة، بخصوص نتائج الدراسة والموافقة على التوصيات التي أقرت".

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