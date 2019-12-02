2019/12/02 | 01:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة الدفاع، الاحد، عدم اصدار اية اوامر حركة للقطعات او الارتال الا بموافقة رئيس اركان الجيش.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، "رسالة عمليات الوزارة المرقمة ١٢٢٤٩٧ في/١٢/١/ ٢٠١٩ نسب السيد رئيس اركان الجيش المحترم بعدم اصدار اية اوامر حركة للقطعات او الارتال او اية حركات اخرى الابعد استحصال موافقة سيادتة حصرأ اعتبارأ من الساعة (٠٥٠٠ ) من يوم/٢٠١٩/١١/٣٠ بضمنها جميع الارتال التي تمت الموافقة عليها ولم تنفذ لحد الان لغرض ايقافها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع: عدم اصدار اية اوامر حركة للقطعات او الارتال الا بموافقة رئيس اركان الجيش) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع: عدم اصدار اية اوامر حركة للقطعات او الارتال الا بموافقة رئيس اركان الجيش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).