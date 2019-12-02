ميسي ينقذ برشلونة امام اتلتيكو مدريد ويعيد فريقه للصدارة

2019/12/02 | 01:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أنقذ الارجنتيني ميسي فريقه برشلونة اليوم الاثنين، من التعثر امام اتلتيكو مدريد بهدفه الوحيد والفوز بقمة منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي اقيمت على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل الروخيبلانكوس.

بداية الشوط الاول اكدت تفوق الفريق المدريدي مع دفاع صلب اوقف فعاليات القوة الهجومية الضاربة لبرشلونة، وواصل الاخطبوط الالماني حارس مرمى البرسا تير شتيجن تألقه ليحرم أتلتيكو من التقدم في أكثر من لعبة خطيرة للغاية، ومع الحذر من جانب الطرفين في الدفاع الا ان الفرص ورغم شحتها حضرت بين الحين والاخر من دون ان تهتز الشباك حتى نهاية الشوط الاول.

الشوط الثاني اكد ان الفريقين يسعيان للتسجيل من خلال الهجمات المتبادلة حتى حانت الدقيقة 86 وهدف المنقذ ميسي وانهاء اللقاء لصالح فريقه 1- صفر.

وبهذا الفوز عاد برشلونة الى صدارة الدوري الاسباني بـ 31 نقطة وبفارق الاهداف عن ريال مدريد الوصيف.

بغداد اليوم - متابعة

أطلقت جماهير أتلتيكو مدريد، صافرات استهجان ضد أنطوان جريزمان، وذلك خلال مباراة برشلونة والروخي بلانكوس، على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري الإسباني.

ولا تزال جماهير أتلتيكو مدريد

بغداد اليوم/ متابعة:

قام لاعبو برشلونة بارتداء زي موحد وغريب أثناء سفرهم إلى العاصمة مدريد، لمواجهة منافسهم أتلتيكو مدريد في المباراة المقامة ليلة اليوم الأحد، على أرضية ملعب “واندا ميتروبوليتانو” ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر م

بغداد اليوم/ بغداد

عاد منتخب شباب العراق بكرة القدم اليوم الاحد،(1/12/2019) من سلطنة عمان بعد صدارة فرق المجموعة الاولى بالتصفيات الآسيوية والتأهل للنهائيات.

وفد منتخب شباب العراق عاد مساء اليوم الى بغداد بعد التأهل الى النهائيات الى جانب الكوي

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