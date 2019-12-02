الحشد الشعبي يعلن مقتل واصابة 10 من عناصره بهجومين

2019/12/02 | 01:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد الحشد الشعبي يوم الاثنين ان ما لا يقل عن خمسة عناصر من قواته قتلوا فيما اصيب خمسة اخرون في هجومين منفصلين شنهما مقاتلون من تنظيم داعش في محافظتي ديالى، والانبار.

وذكر الحشد في بيان ان الهجوم الاولى استهدف قاطع اللواء 20 في الحشد الشعبي في منطقة "النفط خانة" التابعة لقضاء خانقين شرق محافظة ديالى.

واضاف البيان ان الهجوم اسفر عن مقتل اربعة عناصر واصابة خمسة اخرين بجروح.

واشار الحشد في بيان ثان ان التنظيم شن هجوما على سيطرة تابعة للحشد (لواء الكرمة – الفوج الثاني) في منطقة الكناطر التابعة لقضاء الكرمة اسفر عن مقاتل.

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