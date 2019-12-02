شيوخ عشائر الفرات الأوسط يعلنون مساندة التظاهرات السلمية ورفض العنف

2019/12/02 | 01:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد شيوخ عشائر الفرات الاوسط على ضرورة الالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية العليا من خلال خطب الجمعة المباركة، مطالبين الحكومة بضرورة التدخل لحل الأزمة في المحافظة.

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