القانونية النيابية تكشف موعد التصويت على قانوني الانتخابات والمفوضية

2019/12/02 | 01:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، امس الأحد، موعد التصويت على قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية الانتخابات.

وقال عضو اللجنة سليم همزة، في

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