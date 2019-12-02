الخارجية الصهيونية تعلن عن زيارة وفد اسرائيلي لدبي

2019/12/02 | 01:35 - المصدر: العهد نيوز

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ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد، أن وفدا رسميا إسرائيليا يزور دبي لحضور اجتماع تحضيري للمشاركين الدوليين في معرض "إكسبو 2020".

وذكر بيان للوزارة

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