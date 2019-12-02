أحمد صبحى منصور - الأسبوع الماضى أديت فريضة الحج فى أواخر الأشهر الحُرُم : ثانيا :

2019/12/02 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور 1 ـ آلمنى رؤية من يرتدى هذا الزى المضحك للإحرام .وقد قلنا إن الاحرام ليس هذا اللباس المضحك ، بل هو نية الحج والإلتزام وقت الإحرام بحُرُمات الحج .2 ـ الإحرام فى الحج يبدأ بالنية المخلصة لرب البيت جل وعلا بالإلتزام بالمناسك ، وهذا بمجرد دخول البيت الحرام، ويستمر الإحرام طيلة قضاء المناسك ، حتى لو خرج المُحرم من المسجد الحرام الى حيث يسكن ويتعامل مع الناس أو يبتغى فضلا من الله جل وعلا ورضونا أو......

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