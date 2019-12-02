برشلونة يحقق انتصارا ثمينا على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف

2019/12/02 | 02:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - رياضة

حقق برشلونة انتصارًا ثمينًا على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الليجا، في معقل الأخير "واندا ميتروبوليتانو".

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