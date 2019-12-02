خبراء يعلقون على فكرة تسخين السيارة قبل الانطلاق بها خلال فصل الشتاء

2019/12/02 | 02:06 - المصدر: العهد نيوز

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يتساءل السائقون عن مدى صحة فكرة "تسخين السيارة" قبل تحريكها، وما إذا كان ذلك يؤدي محركها أو يفيده.

ووفق ما ذكر موقع "سي

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