2019/12/02 | 02:22 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق إلى أين؟.. بلاد الرافدين تطوى مراحل دستورية بعد استقالة رئيس الوزراء تبدأ بتسيير الحكومة للبلاد.. برهم صالح مكلف بترشيح رئيس جديد خلال 15يوما ب... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/02 | 02:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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