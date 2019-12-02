العراق.. استشهاد عدد من منتسبي الحشد الشعبي بهجوم لـداعش

2019/12/02 | 02:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق، اليوم الاثنين، استشهاد أربعة من عناصره وإصابة خمسة اخرين بهجوم لتنظيم " داعش" الارهابي في محافظة ديالى شرقي البلاد...

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