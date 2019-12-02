فرز 60 ألف قطعة أرض سكنية في واسط

2019/12/02 | 03:08 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكوت / حسن شهيد العزاوي

استحصلَت الادارة المحلية في واسط الموافقة المطلوبة على شمول جميع شرائح المواطنين بقطع الاراضي، بينما فرزت 60 الف قطعة ارض سكنية.

وقال محافظ واسط الدكتور محمد المياحي لـ"الصباح": ان ادارة المحافظة استحصلت موافقة الحكومة على خطة السكن وشمول جميع شرائح المواطنين بالية توزيع قطع الاراضي السكنية، منوها بان اللجنة المكلفة بتخصيص الاراضي تمكنت من مسح الاراضي التي ستوزع بين المواطنين.



واضاف ان الاراضي السكنية سيتم توزيعها بين جميع شرائح المجتمع ضمن حدود التصميم الاساسي للاقضية والنواحي بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 70 لسنة 2019، مشيرا الى ان المحافظة انتهت من تشكيل لجنة عليا للسكن وتوفير السكن الكريم للأسر الواسطية وانهاء حالة العشوائيات في المحافظة من خلال تخصيص قطعة ارض سكنية لكل أسرة.

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