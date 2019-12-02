دلور ميقري - سارة في توراة السفح: الفصل الثاني/ 3

2019/12/02 | 04:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري وقفتا في ظلال الأشجار، المهيمنة بظلالها على الدرب، بينما أصوات الموسيقى تأتيهن عن بُعد مع تقدم الموكب إلى ناحيتهن.كان المكان أكثر اكتظاظاً بالمتفرجين، لأنه يُشكل جزءاً من ميدان البلدة الرئيس، ثمة أينَ تقوم مبانٍ رسمية مثل البلدية والدرك.من ذلك الموقف، كان يبدو أيضاً جانبٌ من المحطة الخاصة بعربات السفر ( الدليغانس )، المخصصة لنقل المتنزهين الموسرين من المدينة ذهاباً وإياباً، وكانت رائحة روث خيلها......

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