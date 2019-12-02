محمد أبو قمر - لا صوت يعلو فوق صوت المرأة

2019/12/02 | 05:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_أبو_قمر في موسوعة سليم حسن وقعت عيني علي وثيقة عقد زواج فرعوني يتعهد فيه الزوج بتوفير كل متطلبات الزوجة بدءا من الطحين وانتهاء بالجعة ، فضلا عن تعهده باحترامها وعدم الإقدام علي أي تصرف يثير غضبها ، ومن ضمن الوثائق المتعلقة بالعلاقة الزوجية أورد سليم حسن ما يؤكد أن حقوق الزوج والزوجة في العهد الفرعوني كانت متكافئة ، فلم يكن للزوج وحده حق التطليق أو الحق المطلق في طاعة الزوجة له أو إجبارها علي المعيشة والان......

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