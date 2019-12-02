2019/12/02 | 06:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إيمان_بوقردغة إن الإرهاب الجهادي المصلت سيفه في مواجهة العالم اليوم قد جاء بأم حَبَوْكَرَى و غربان المنون تنعق بفكر العنف الذي نسجت عليه عناكب الإخوان المسلمين خيوطها فليتها كانت عناكب النسيان التي عليه نسجت حتى تفيض على العالم العربي سجال التوفيق و الأمان فيصير موئلا لطوائف الأنام عزيز المرام المستحق لجميع المحامد فيبجَّل فيه الإنسان زاخر الجنان بعواطف العدالة والحرية و الفضيلة.والحس المشبوب يدرك......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#إيمان بوقردغة - الإخوان المسلمون و داعش:علاقة رَزيّة الجدث بدود التراب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#إيمان بوقردغة - الإخوان المسلمون و داعش:علاقة رَزيّة الجدث بدود التراب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).