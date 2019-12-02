مصرع ثلاثة أشخاص بتحطم طائرة في ولاية تكساس الأمريكية

2019/12/02 | 07:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكدت محطة (إن.



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سي شيكاغو) نقلا عن مسؤولي إطفاء، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم عندما تحطمت طائرة صغيرة في الطرف الشمالي من مطار سان أنطونيو الدولي في ولاية تكساس الأمريكية في ساعة متأخرة من، مساء الأحد.

وأضاف التقرير نقلا عن تشارلز هود قائد الإطفاء في سان أنطونيو أن الطائرة كانت في طريقها من شوجرلاند إلى بويرن عندما واجهت مشكلات في محركاتها.

وأضافت أنها حولت اتجاهها إلى مطار سان أنطونيو الدولي، وسقطت الطائرة على رصيف وقُتل كل ركابها الثلاثة.

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