شرطة النجف ترد على حالة الانذار والمحافظ: لا داعي لبث الإشاعات والرعب

2019/12/02 | 07:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قللت شرطة محافظة النجف يوم الاثنين من التحذيرات التي اطلقها المحافظ لؤي الياسري، مؤكدة أن جميع الأجهزة الأمنية في حالة طوارئ منذ انطلاق التظاهرات، و "لا داعي لبث الإشاعات والرعب".

وذكرت الشرطة في بيان اليوم انه "لاحظنا في الآونة الاخير إطلاق اشاعات كثيرة ومنها ما اشيع حول دخول الأجهزة الأمنية في الانذار (ج)"، مردفا بالقول انه "نود أن نؤكد لجميع ابناء المحافظة أن الأجهزة الأمنية في حالة إنذار منذ انطلاق التظاهرات في العراق وان واجبنا الأساسي هو حماية المتظاهرين ومحاربة الجرائم بكل انواعها والمجرمين".

وتابع البيان ان "من يبث الإشاعات يحاول أن يرسم صورة سلبية عن المحافظة ويعطي رسالة قلق للمجتمع"، مهيبة بسكان النجف "بعدم تصديق الأكاذيب".

وكان رئيس الحكومة المحلية لمحافظة النجف قد ظهر امس الاحد من على احدى شاشات التلفزة محذرا من ان المحافظة على شفا حفرة من الانهيار على خلفية الاشتباكات بين المحتجين، وحرس مرقد زعيم المجلس الاسلامي الاعلى محمد باقر الحكيم.

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