الداخلية العراقية تجري تنقلات لقادة امنيين بين ملاكاتها

2019/12/02 | 07:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرت وزارة الداخلية العراقية عدة تنقلات لقادة امنيين بين ملاكاتها التابعة للوزارة بينهم اللواء ياسر عبد الجبار مدير المعهد العالي....

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