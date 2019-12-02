نوال السعداوي - الرغبة فى عبادة وتقديس السلطة الفردية.. مرض مزمن عالمى ومحلى

2019/12/02 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نوال_السعداوي لماذا نشعر بالحنين إلى حكم الفرد فى الدولة أو الدين أو العائلة أو المدرسة أو العمل، فى أى شىء؟.لماذا تفشل الثقافة العامة والإعلام والفنون والآداب، فى تحرير العقل المصرى من الخضوع للسلطة الفردية؟ هل هذا الخضوع مرض سياسى، يتحول مع مرور الزمن إلى مرض نفسى؟.بمعنى عدم رغبة الإنسان فى الشفاء من وضع الدونية التى تتلقى الأوامر والنواهى، دون تساؤل أو نقاش أو حوار؟ أيكون هذا الخضوع إلى سلطة عليا تتولى......

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