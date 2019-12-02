وائل المراكشي - إضرابات ونضالات مشتتة: لنعمل على تحويلها إلى إضراب عمالي وشعبي موحد

2019/12/02 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وائل_المراكشي يشهد البلد منذ سبتمبر 2019 موجة جديدة من الإضرابات وأشكال أخرى من النضال الشعبي ضد تعديات الدولة.وقد تكثفت هذه الإضرابات في شهري نوفمبر وديسمبر، مباشرة بعد مصادقة برلمان الدولة على قانون مالية يخدم مصالح الرأسمال المحلي والأجنبي والمؤسسات المالية الدولية.استطاعت الدولة بتكثيف هجومها أن تضع المستهدفين بهجماتها في خط الدفاع المشتت، بدل خط المقاومة الموحدة.وقد ساعدها في ذلك واقع نقا......

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