دور الاعلام الغربي القذر في الحراك اللبناني والعراقي؟

2019/12/02 | 08:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد استاذ في الاعلام وفيق ابراهيم، ان الاعلام منذ عام 1990 تحول الى سلاح اساسي في اسلحة الولايات المتحدة الامريكية والتي بدأت مع العولمة....

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