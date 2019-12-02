محافظ نينوى الجديد لمسؤولي المحافظة: علينا أن نكون جميعاً يداً واحدة

2019/12/02 | 08:52 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ زهراء علي استقبل سيروان الروزبياني النائب الاول لمحافظ نينوى وحسن اللهيبي النائب الفني لمحافظ نينوى ومدراء الدوائر ومعاوني ومستشاري محافظة نينوى، نجم الجبوري محافظ نينوى، الذي تسنم مهام اعماله صباح اليوم في مبنى ديوان محافظة نينوى.وقال الروزبياني خلال كلمة له في استقبال محافظ نينوى ان تسلم نجم الجبوري إدارة نينوى هي بادرة خير الى اهالي محافظتنا العزيزة من جميع القوميات والمكونات، وان المحافظ السابق السيد منصور المرعيد قدم كل مايستطيع من اجل خدمة نينوى، واليوم ياتي السيد نجم الجبوري خلفا له ليواصل المسيرة خدمة لنينوى واهلها ونعمل كفريق واحد وندعم ونساند محافظ نينوى لتستمر عجلة البناء والاعمار خدمة لاهلنا في نينوى.ودعا النائب الاول لمحافظ نينوى لوقفة حداد على شهداء الناصرية والنجف الاشرف وكل شهداء العراق.وقال نجم الجبوري محافظ نينوى خلال كلمة له في بداية تسنمه مهام اعماله محافظ نينوى: بداية اعمالنا في منصب محافظ نينوى نقرا سورة الفاتحة ترحما على ارواح الشهداء الذين سقطوا في بغداد والفرات الاوسط والجنوب.واكد الجبوري خلال الكلمة: اليوم بدات استلام مهمة محافظ نينوى وسنعمل مع الجميع من اجل انتشال واقع محافظة نينوى واهلها الى الافضل، ونكون جميعا يدا واحدة في سبيل اعمار نينوى والارتقاء باهلها نحو حياة افضل.ومن اهم مهمات عملنا توفير لقمة عيش كريمة والحفاظ على كرامة أهلنا في نينوى وان يكون العدل هو اساس الملك. واشار محافظ نينوى الى ان جميع المواطنين في نينوى متساوون لافرق بين مواطن واخر الا بما يقدم من خدمة وتعاون للمحافظة واهلها. حيث جميع الطوائف والقوميات هم اهلنا واهتمامنا بالجميع دون الاستثناء مع مراعاة ظروف بعض الطوائف في نينوى.واضاف الجبوري ان خلال حديثه مع قائد شرطة نينوى: اعيد اليوم بحدود 11 الف شرطي الى الخدمة وهذا يعني 11 الف عائلة ستتغير حياتها نحو الافضل. وأشار «بجانب لقاءاتنا مع مدراء التربية والصحة وباقي الدوائر لبحث ملفات الوظائف والخدمات للمواطنين.كما ونتابع رواتب الصحة ايضا ونقف على المعوقات ولن ندخر جهدا للتواصل مع بغداد من الحكومة الاتحادية ورئاسة البرلمان والنواب لحل جميع الملفات الشائكة». وقال محافظ نينوى «نسعى لان تكون الموصل انظف مدينة في العراق واناشد اصحاب المحال بالاهتمام بنظافة المدينة ولا نقبل العبثية في نينوى كما ونبحث مع القادة الامنيين اهمية فرض القانون ويحترم ويكون فوق الجميع».كما دعا الجبوري موظفي محافظة نينوى الى الابتعاد عن الروتين، وتفعيل المشاريع والعمل بسرعة لتنفيذها.

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