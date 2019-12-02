2019/12/02 | 08:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكدت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، استمرار الملاكات الخدمية بالاستنفار لمواكبة هطول الامطار.

وقالت الامانة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "استنفار ملاكاتها الخدمية ( الالية والبشرية ) منذ مساء امس الأحد لمواكبة هطول الأمطار والتي من المتوقع ان تستمر لساعات اخرى مقبلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد تؤكد استمرار الملاكات الخدمية بالاستنفار لمواكبة هطول الامطار (صور)) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد تؤكد استمرار الملاكات الخدمية بالاستنفار لمواكبة هطول الامطار (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).