شرطة النجف: جميع الأجهزة الأمنية في حالة طوارئ منذ انطلاق التظاهرات ولا داعي لبث الرعب

2019/12/02 | 08:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكدت شرطة النجف، اليوم الاثنين، أن جميع الأجهزة الأمنية في حالة طوارئ منذ انطلاق التظاهرات، فيما اشارت الى ضرورة ايقاف بث الإشاعات والرعب.

وقال الشرطة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه "لاحظنا في الآونة الاخير إطلاق اشاعات كثيرة ومنها ما اشيع اليوم حول دخول الأجهزة الأمنية في الانذار (ج) ونود أن نؤكد لجميع ابناء المحافظة أن الأجهزة الأمنية في حالة إنذار منذ انطلاق التظاهرات في العراق وان واجبنا الأساسي هو حماية المتظاهرين ومحاربة الجرائم بكل انواعها والمجرمين".

واضافت ان "من يبث الإشاعات يحاول أن يرسم صورة سلبية عن المحافظة ويعطي رسالة قلق للمجتمع".

واشارت الى "نهيب بجميع أهلنا في النجف الاشرف بعدم تصديق الأكاذيب".

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