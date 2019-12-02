الرافدين يؤكد استمرار منح السلف لموظفي الدولة الكترونيا عن طريق فروعه

2019/12/02 | 09:00 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصرف الرافدين، الاثنين، استمراره في منح السلف لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي بطاقة الماستر كارد.

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