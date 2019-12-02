هونغ كونغ وراء تعثر اتفاق التجارة بين الصين وأميركا

2019/12/02 | 09:00 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال موقع اكسيوس الإخباري الإلكتروني، إن اتفاقا تجاريا بين الولايات المتحدة والصين "توقف (الآن) بسبب قانون هونغ كونغ".

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