2019/12/02 | 09:16 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ النجف: سأذهب إلى المحكمة للإدلاء بشهادتي بشأن من قتل المتظاهرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/02 | 09:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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