2019/12/02 | 09:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، إيقاف منح السلف للموظفين مؤكداً استمرارها الكترونياً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين ينفي إيقاف سلف الموظفين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين ينفي إيقاف سلف الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).