اتحاد كأس الخليج يحدد شروط استضافة العراق لنسخة 25

2019/12/02 | 09:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حدد الأمين العام لاتحاد كأس الخليج جاسم الرميحي شروط استضافة بطولة خليجي 25 المقبلة والمقررة في العراق.

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