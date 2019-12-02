فان دايك يعلن حضوره حفل الكرة الذهبية 2019

2019/12/02 | 09:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن فيرجيل فان دايك نجم فريق نادي ليفربول الإنجليزي حضوره حفل مجلة فرانس فوتبول لتوزيع جوائز الكرة الذهبية 2019 مساء اليوم –الإثنين-.

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