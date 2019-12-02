المنافذ الحدودية تعلن نسبة انجاز البنى التحتية لمنفذ مندلي

2019/12/02 | 09:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية "منفذ مندلي الحدودي" في محافظة ديالى أن نسبة الإنجاز المتحققة في تطوير البنى التحتية للمنفذ بلغت 80٪.

وذكرت الهيأة في

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