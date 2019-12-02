الحشد يكشف عن الحصيلة الأولية لهجوم منطقة نفط خانة في خانقين

2019/12/02 | 09:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

استشهد أربعة مقاتلين بالحشد الشعبي، فيما أصيب خمسة آخرون، مساء امس الأحد، اثناء تصديهم للهجوم الإرهابي الذي شنه “ داعش” على منطقة نفط

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