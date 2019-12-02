3 لاعبين يغيبون عن الوطني امام اليمن

2019/12/02 | 09:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

يفتقد المنتخب العراقي ثلاثة لاعبين خلال لقاء اليمن ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة خليجي 24 الجاري منافساتها في الدوحة.

وقال طبيب المنتخب العراقي قاسم الجنابي لـ"الغد برس"، إن "المنتخب الوطني سيفتقد لخدمات ثلاثة لاعبين في مباراة اليوم أمام المنتخب اليمني وجميعهم للإصابة".

واضاف ان "اللاعبين هم شريف عبد الكاظم وامجد عطوان وسعد ناطق الذي تعرض الى كسر في الانف".

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