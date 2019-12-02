ديالى..ارتفاع حصيلة هجوم داعش في نفط خانة الى 6 قتلى و5 جرحى من الحشد

2019/12/02 | 09:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الأثنين، بارتفاع حصيلة هجوم داعش في منطقة نفط خانة الى 6 قتلى و5 جرحى على الأقل من قوات الحشد الشعبي.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "تنظيم داعش الارهابي شن الليلة الماضية هجوما عنيفا على نقاط للحشد الشعبي في منطقة نفط خانة شمال شرقي ديالى".

وأضاف أن "قوات الحشد الشعبي تمكنت من احباط الهجوم وأعطت 6 شهداء و5 جرحى على الأقل بينهم أمر لواء 20"، لافتا الى أن "الاجراءات هناك مشددة في الوقت الراهن".

وكان مصدر أمني أفاد مساء أمس، بمقتل عنصرين وإصابة 4 عناصر من الحشد الشعبي بهجوم لداعش في منطقة نفط خانة.

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