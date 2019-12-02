النزاهة: صدور أمـري استقــدام بحق مـديـرين عامين في وزارة النقل

2019/12/02 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة النزاهة، الاثنين (2 كانون الأول 2019)، عن صدور أمري استقدام بحق اثنين من المديرين العامين في وزارة النقل في البصرة.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "دائرة التحقيقات في الهيأة أكدت، في معرض حديثها عن تفاصيل القضايا، إصدار محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في البصرة أمر استقدامٍ بحق مديرعام شركة الموانئ العراقية في البصرة سابقاً، وذلك لتسبُّبه بتحمُّل الشركة تعويضات بلغ مقدارها (46,500,000) مليون دولار أمريكي".

وأضافت أنه "نُسِبَ للمتهم عدم قيامه بطرح موضوع الدعوى التي أقامتها إحدى الشركات على مجلس إدارة شركة الموانئ العراقية بعدِّهِ رئيساً للمجلس، فضلاً عن قيامه بتوقيع كتابٍ عدَّته المحكمة دليلاً ترتَّب عليه فتح دعوى تمييزية نتج منها تحمُّل شركة الموانئ مبلغ التعويضات المذكور".





وأوضح بيان الهيأة أن "محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في البصرة أصدرت أمر استقدام بحق المدير العام للدائرة القانونية في وزارة النقل سابقاً؛ وذلك لضعف أدائه في متابعة الدعاوى المقامة على تشكيلات الوزارة"، لافتة إلى أن "أمري الاستقدام في القضيتين اللتين حققت فيهما الهيأة وأحالتهما إلى القضاء صدرا استناداً لأحكام المادة (341) من قانون العقوبات".

يُشار إلى أن النزاهة أصدرت، أمس الأحد، أمر استقدامٍ بحق محافظ الديوانية ورئيس جامعة بابل السابقين، مبينة أن الأمر صدر وفقاً لأحكام المادة (331) والمادة (340) من قانون العقوبات.





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