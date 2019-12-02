2019/12/02 | 09:47 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة: صدور أمري استقدام بحق مديرين عامين اثنين في وزارة النقل بالبصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/02 | 09:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: صدور أمري استقدام بحق مديرين عامين اثنين في وزارة النقل بالبصرة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: صدور أمري استقدام بحق مديرين عامين اثنين في وزارة النقل بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).