اللجنة المنظمة لخليجي 24 تشيد بمشاركة العراق

2019/12/02 | 09:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب رئيس اللجنة المنظمة لخليجي 24 احمد ابو العينين ان مشاركة العراق في خليجي 24 مميزة ومحط تقدير، بعد تحقيقه الفوز على منتخبي قطر والامارات .

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