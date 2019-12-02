ميسي يقهر اتلتيكو مدريد ويحفظ لبرشلونة صدارة الليجا

2019/12/02 | 09:51 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز – بغداد

حقق برشلونة، انتصارًا ثمينًا على اتلتيكو مدريد بهدف نظيف، مساء امس الاحد، ضمن منافسات الجولة 15 من الليجا الاسبانية ، في معقل

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