بالصور.. هكذا رد طلاب ايرانيون على حرق قنصلية بلادهم في النجف

2019/12/02 | 09:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خطوة تدل على متانة وقوة العلاقات بين الشعبيين العراقي والإيراني رغم محاولات أعداء البلدين ايجاد الفتنة بينهما، ردت مجموعة من الطلبة الإيرانيين بتع...

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