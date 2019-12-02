نواب ذي قار: وقعت مجرزة ضد الإنسانية.. الناصرية المنكوبة

2019/12/02 | 09:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أفادت وثائق نشرتها وسائل إعلام عراقية، بأن عدداً من أعضاء #مجلس_النواب يمثلون محافظة ذي قار، طالبوا رئاسة #البرلمان بخصوص الوضع المتدهور في #المحافظة وما شهدته من […]

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