إنتاج روسيا اليومي من النفط يرتفع في تشرين الاول

2019/12/02 | 10:04 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية يوم الاثنين أن إنتاج البلاد النفطي بلغ 11.244 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني، بارتفاع عن 11.229 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول.

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