2019/12/02 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم

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المرعيد يرد على خلفه نجم الجبوري بشأن وجود 300 مليار في خزينة المحافظة لم تصرف

يتبع.



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