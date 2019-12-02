2019/12/02 | 10:12 - المصدر: KNN

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2/12/2019بالوثائق الحصرية.. المرعيد يوضح ادعاءات الجبوري بشأن عدم صرف 300 مليار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع KNN الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/02 | 10:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع KNN.

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